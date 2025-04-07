Медведев пошутил о прогнозах на грунтовый сезон

Даниил Медведев сравнил хард в Индиан-Уэллс и Майами и грунт в Монте-Карло.

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«В этом году получилось забавно, потому что я приехал на грунт после Индиан-Уэллс и Майами, где было довольно медленно, хотя в Майами побыстрее, но я приехал на грунт и, клянусь, не вижу никакой разницы, кроме скольжения и высоких, иногда непредсказуемых отскоков. Скольжение здесь, разумеется, отличается в плане движения, но грунтовые корты сейчас чуть ли не быстрее хардовых. Грунт точно не намного медленнее. На харде теперь тоже нужно выстраивать розыгрыш: чтобы выиграть очко, уже недостаточно одного-двух удачных острых ударов – нужно сделать семь хороших ударов или просто возвращать мяч и ждать ошибки соперника, и на грунте та же история. В этом году мне комфортно, потому что я буквально ничего не менял в игре по сравнению с хардом».

Также его попросили спрогнозировать чемпионов крупнейших грунтовых турниров в этом сезоне.