Медведев пошутил о прогнозах на грунтовый сезон: «Я выиграю все три «Мастерса» и закончу вишенкой на торте – победой на «Ролан Гаррос»
Даниил Медведев сравнил хард в Индиан-Уэллс и Майами и грунт в Монте-Карло.
«В этом году получилось забавно, потому что я приехал на грунт после Индиан-Уэллс и Майами, где было довольно медленно, хотя в Майами побыстрее, но я приехал на грунт и, клянусь, не вижу никакой разницы, кроме скольжения и высоких, иногда непредсказуемых отскоков. Скольжение здесь, разумеется, отличается в плане движения, но грунтовые корты сейчас чуть ли не быстрее хардовых. Грунт точно не намного медленнее. На харде теперь тоже нужно выстраивать розыгрыш: чтобы выиграть очко, уже недостаточно одного-двух удачных острых ударов – нужно сделать семь хороших ударов или просто возвращать мяч и ждать ошибки соперника, и на грунте та же история. В этом году мне комфортно, потому что я буквально ничего не менял в игре по сравнению с хардом».
Также его попросили спрогнозировать чемпионов крупнейших грунтовых турниров в этом сезоне.
«Легко. Я выиграю все три «Мастерса» и закончу вишенкой на торте – победой на «Ролан Гаррос» (смеется). Нет, я не знаю. Мне не нравятся такие прогнозы, потому что я все равно всегда хочу победить, и мне удалось однажды выиграть Рим. Но если я не выиграю, то, наверное, в Монте-Карло... Карлос играет? Я его пока не видел. Где он? Мадрид – я бы назвал Карлоса. Мне кажется, ему подходят эти условия. Он хорошо там играет. Рим – интересно, как вернется Янник. Но я назову Зверева. Ему нравится там побеждать. Мне кажется, он выигрывал там три раза (два: в 2017-м и 2024-м – Спортс’’). А Монте-Карло – Стефанос здесь просто не проигрывает. Почему? Я не знаю. Он выиграл три раза за четыре года. Так что я просто назвал очевидных кандидатов».