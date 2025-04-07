Медведев пробился во 2-й круг «Мастерса» в Монте-Карло, одолев Хачанова

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с трудом пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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На старте престижных соревнований Медведев (9) со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 25-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова.

Во втором круге турнира в Монте-Карло Медведев сразится с 39-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером.