Джокович высказался о том, что в рекордный, 18-й раз выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что уже в 18-й, рекордный среди игроков Открытой эры, раз выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

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