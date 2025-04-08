Медведев заявил, что судороги помогли ему одержать победу в матче с Хачановым

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что в первом матче на грунте в 2025 году он пострадал от судорог, а его соперника – Карена Хачанова беспокоила поясница.

© Чемпионат.com