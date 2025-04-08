Медведев раскрыл, кому посылал воздушные поцелуи после победы над Хачановым

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил, кому посылал воздушные поцелуи после победы над соотечественником Кареном Хачановым в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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