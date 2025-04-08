Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Харри

18-ая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв 58-ю ракетку мира чилийца Николоса Харри.

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Встреча теннисистов длилась 1 час и 46 минут. За игру Димитров один раз сделал подачу навылет и сделал четыре двойных ошибки, реализовав при этом четыре брейк-поинта из двенадцати. На счету Харри четыре эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-поинта.

Во втором круге турнира Димитров сыграет против 255-ой ракетки мира француза Валентена Вашеро, который в первом круге был сильнее обладателя 49-ой строчки рейтинга АТР немца Яна-Леннарда Штруффа (6:2, 6:1).