Руне не смог доиграть матч на старте «Мастерса» в Монте-Карло

12-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог завершить свой матч на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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В первом круге соревнований Руне (10) встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира). Боржеш выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся. Официальной причиной отказа Хольгера является болезнь.

Отметим, что это второй неудовлетворительный результат Руне после финала турнира в Индиан-Уэллсе. Ранее Хольгер проиграл американцу Райлли Опелке на старте «Мастерса» в Майами.

Следующим соперником Боржеша в Монте-Карло станет 51-я ракетка мира испанец Педро Мартинес-Портеро.