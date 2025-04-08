Российский теннисист Павел Котов вышел в 1/8 финала челленджера в Мадриде (Испания). В первом круге он обыграл ливанского теннисиста Бенджамина Хассана со счётом 6:4, 6:4.

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В рамках встречи Котов пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Хассана пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в четвертьфинал Павел Котов поспорит с испанцем Алехандро Моро Каньясом. Турнир в Мадриде проходит с 8 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Стефано Наполитано.