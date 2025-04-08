Руне стал самым высокорейтинговым игроком, побежденным португальцем на грунте с 2011 года

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне стал самым высокорейтинговым игроком, побеждённым португальцем на грунте на турнире уровня ATP со времён Федерику Жиля, который в 2011 году в Монте-Карло победил Гаэля Монфиса, занимающего 10-е место в рейтинге.

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21-летний Руне не смог завершить свой матч на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В первом круге соревнований он встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира). Боржеш выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся. Официальной причиной отказа Хольгера является болезнь.