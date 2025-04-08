Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина стала тренером Дианы Шнайдер

Российская теннисистка Диана Шнайдер сообщила, что бывшая первая ракетка мира Динара Сафина стала ее тренером.

Сафина официально объявила о завершении карьеры в мае 2014 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде и победительницей 21 турнира WTA (из них 12 в одиночном разряде).

— Всем привет! С радостью сообщаю, что Динара Сафина присоединяется к моей команде в качестве моего нового тренера. Последние несколько месяцев я искала такое партнерство, которое, я уверена, подойдет мне как на корте, так и за его пределами. Динара, очевидно, легенда, и я очень рада тому, что мы можем сделать вместе. Мы с Динарой начнем видеться, начиная с грунтового сезона, — написала Шнайдер в соцсетях.

Ранее брат Динары Сафиной — экс‑первый номер рейтинга ATP Марат Сафин — начал сотрудничать с российским теннисистом Андреем Рублевым.