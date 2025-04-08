Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина стала тренером Дианы Шнайдер

Матч ТВ

Российская теннисистка Диана Шнайдер сообщила, что бывшая первая ракетка мира Динара Сафина стала ее тренером.

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина стала тренером Дианы Шнайдер
© РИА Новости

Сафина официально объявила о завершении карьеры в мае 2014 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде и победительницей 21 турнира WTA (из них 12 в одиночном разряде).

— Всем привет! С радостью сообщаю, что Динара Сафина присоединяется к моей команде в качестве моего нового тренера. Последние несколько месяцев я искала такое партнерство, которое, я уверена, подойдет мне как на корте, так и за его пределами. Динара, очевидно, легенда, и я очень рада тому, что мы можем сделать вместе. Мы с Динарой начнем видеться, начиная с грунтового сезона, — написала Шнайдер в соцсетях.

Ранее брат Динары Сафиной — экс‑первый номер рейтинга ATP Марат Сафин — начал сотрудничать с российским теннисистом Андреем Рублевым.

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