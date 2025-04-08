Зверев проиграл Берреттини и покидает турнир в Монте-Карло

Вторая ракетка мира Александр Зверев уступил Маттео Берреттини (34-е место мирового рейтинга ATP) со счетом 1:2 (6/2, 3/6, 5/7) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

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Поединок на грунтовом покрытии продолжался 2 часа и 29 минут. За это время немецкий теннисист заработал 85 очков, реализовал 6 подач на вылет, 2 брейкпоинта, выиграл 14 геймов и совершил 6 двойных ошибок. В активе итальянца 87 баллов, 3 эйса, 3 брейка и 15 геймов.

Таким образом Зверев покидает турнир. В очных поединках между соперниками итальянец сократил отставание, сейчас счет 3:4 в пользу немца.

За выход в 1/8 финала соревнований в Монте-Карло Берреттини сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) и Иржи Лехечка (Чехия).