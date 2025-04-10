Теннисист Рублев не смог выйти в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублев проиграл французу Артюру Фису в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Фиса (12-й номер посева). Рублев был посеян под 7-м номером. В четвертьфинале Фис сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (2) и немцем Даниэлем Альтмайером, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Рублеву 27 лет, он является 9-й ракеткой мира. На счету россиянина 17 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Фису 20 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. Француз выиграл 3 титула под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2024 году.

Турнир в Монте-Карло относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил €6,1 млн. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас. Из отечественных теннисистов на нем побеждали Андрей Чесноков (1990) и Рублев (2023).