ITF разъяснила процесс смены спортивного гражданства для Касаткиной

Сменившая гражданство теннисистка Дарья Касаткина сможет выступать за Австралию в командных турнирах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF).

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В ITF разъяснили, что, согласно регламенту Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса, спортсмен может выступать за новую команду, если ранее не представлял другую страну в определенных соревнованиях.

«Существует процесс, с помощью которого можно запросить освобождение. Он включает в себя заявление национальной ассоциации во внутреннюю арбитражную комиссию ITF, которая примет во внимание все обстоятельства, прежде чем вынести решение», — добавлено в сообщении.

Ранее Касаткина дебютировала под новым флагом на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США). Первый матч экс-россиянка выиграла, а во втором потерпела поражение.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге WTA она занимает 14-е место.