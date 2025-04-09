Алькарас рассказал о давлении из-за отсутствия Синнера

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что пострадал от ожиданий общественности после дисквалификации Янника Синнера.

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Он отметил, что некоторые люди ожидали его возвращения на первое место в рейтинге.

«Я не удивлен, что больше не №1, хотя многие по-прежнему ожидают, что я всё выиграю. Многие просили меня максимально использовать отсутствие Янника, чтобы вернуться на вершину. Это давление, вероятно, в каком-то смысле убило меня. Даже несмотря на то, что Янник не играет, реальность такова, что я слишком сильно от него отстаю. Они думали, что только потому, что Синнера нет, я и Саша [Александр Зверев] должны были выиграть всё или играть лучше, чем раньше. Это неправильно, особенно потому, что теперь есть гораздо больше игроков, которые могут продвинуться в турнирах», — приводит слова Алькараса AS.

Сегодня, 9 апреля, Карлос Алькарас сыграет во втором круге с аргентинцем Франсиско Серундоло.