Алькарас рассказал о давлении из-за отсутствия Синнера

Алькарас: многие просили использовать отсутствие Синнера. Это давление меня убило
Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что пострадал от ожиданий общественности после дисквалификации Янника Синнера.
Он отметил, что некоторые люди ожидали его возвращения на первое место в рейтинге.
«Я не удивлен, что больше не №1, хотя многие по-прежнему ожидают, что я всё выиграю. Многие просили меня максимально использовать отсутствие Янника, чтобы вернуться на вершину. Это давление, вероятно, в каком-то смысле убило меня. Даже несмотря на то, что Янник не играет, реальность такова, что я слишком сильно от него отстаю. Они думали, что только потому, что Синнера нет, я и Саша [Александр Зверев] должны были выиграть всё или играть лучше, чем раньше. Это неправильно, особенно потому, что теперь есть гораздо больше игроков, которые могут продвинуться в турнирах», — приводит слова Алькараса AS.
Сегодня, 9 апреля, Карлос Алькарас сыграет во втором круге с аргентинцем Франсиско Серундоло.