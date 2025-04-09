Циципас оценил свою победу над Томпсоном во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Греческий теннисист восьмая ракетка мира Стефанос Циципас высказался о победе во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло над австралийцем Джорданом Томпсоном. Счёт — 4:6, 6:4, 6:2 в пользу грека.

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