В ITF рассказали, сможет ли Касаткина играть за Австралию на командных турнирах

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) сообщила, при каких условиях бывшая россиянка Дарья Касаткина сможет выступать за сборную Австралии.

© Чемпионат.com

«Регламент ITF устанавливает различные процессы для определения того, какую страну представляет игрок, выступая как индивидуальное лицо, а также в командных соревнованиях. Согласно регламенту Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса, существуют требования к игроку, чтобы представлять страну в этих мероприятиях, которые включают, помимо прочего, то, что он ранее не представлял другую страну в определённых соревнованиях. Если игрок не соответствует требованиям к участию в представлении страны, существует процесс, с помощью которого можно запросить освобождение. Он включает в себя заявление национальной ассоциации во внутреннюю арбитражную комиссию ITF, которая примет во внимание все обстоятельства, прежде чем вынести решение. Продолжительность этого процесса варьируется и зависит от обстоятельств каждого случая», — приводит ТАСС сообщение ITF.

29 марта Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Отметим, что 27-летняя Касаткина занимает на сегодняшний день 14-ю строчку рейтинга WTA. За свою карьеру теннисистка а завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на Открытом чемпионате Франции, а также четвертьфинала на Уимблдоне.