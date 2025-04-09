Медведев и Мирра Андреева договорились сыграть микст на US Open

Мирра Андреева рассказала, что они с Даниилом Медведевым планируют сыграть микст.

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– Даниил Медведев сказал мне, что еще хотел бы поиграть с вами в миксте, пусть на Олимпиаде в Париже вы с ним вылетели в первом круге. А вы с ним? Как вообще сложились ваши работа и общение?

– Конечно, я очень рада поиграть с ним в миксте! Получаю от этого много удовольствия. На Олимпиаде это вышло, может, не очень успешно, но надеюсь, что на Открытом чемпионате США получится. Мы уже договорились, что там снова сыграем вместе. У нас может быть хороший тандем, – сказала Андреева в интервью «Спорт-Экспрессу».

В этом году микст на US Open перенесут на неделю перед основным турниром, а сеты во всех матчах, кроме финала, сократят до четырех геймов.