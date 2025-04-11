Сплав сквоша и тенниса. Что такое падел и как в него играть

В 2019 году падел был признан официальным видом спорта в России, а в прошлом году Федерация падела России получила от Минспорта РФ полномочия проводить соревнования и турниры. ТАСС рассказывает, что такое падел, как в него начать играть, а также о том, сколько людей уже занимаются этим видом спорта.

Падел представляет собой игру на окруженном стеклянными стенами корте размером 20 на 10 метров. Играть в него можно только в парном разряде, в формате 2 на 2. Первая подача выполняется из правого квадрата по диагонали в левый. У игроков усеченные ракетки, которые чуть меньше теннисных. Подача делается с руки, игрок кидает на поле мяч, а потом ударяет по нему ракеткой. Счет ведется так же, как в теннисе - для победы в гейме нужно набрать четыре очка, всего же игра состоит из трех сетов, один сет - до шести геймов.

"В Россию падел привезли в 2017-2018 годах наши прославленные футболисты, которые в 90-е - 00-е играли за испанские клубы, - сказал ТАСС генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин. - Сначала это было два корта, потом три, потом десять, сейчас уже переваливает за пару сотен. Мы отмечаем высокую динамику развития спорта. В 2022 году была всего пара клубов, федерация носила статус общественной организации, но наделение правами со стороны Минспорта произошло в июле 2024 года".

Падел как вид спорта появился в 1969 году в Мексике. Энрике Коркуэра приспособил для игры участок земли размером 20 на 10 метров.

Изначально стены, окружавшие корт, были бетонными, из-за чего зрители не могли наблюдать за соревнованиями. Однако со временем бетон сменился на стекло. Для игры в падел можно использовать как газон с травяным покрытием, так и с покрытием "хард", как в теннисе. Падел приобрел большую популярность только в начале XXI века, сейчас в него играют во многих странах.

Сорокин уверен, что через несколько лет падел в России будет в топ-5 или топ-10 по популярности среди видов спорта. "Мы видим темпы роста интересующихся паделом в других странах, видим динамику роста аудитории у нас, - отметил Сорокин. - Нет сомнений, что через несколько лет падел точно будет в топ-10 или даже в топ-5 по популярности среди видов спорта. Во многих странах уже этот вид спорта является вторым, уступая лишь футболу. Помимо простоты, социальности и отсутствия максимальных требований, в паделе окупаема инфраструктура. Создание падел-центров интересно для инвесторов. Если построить клуб для падела, то через 3-4 года можно окупить вложения. Здесь и затраты скромнее, и окупаемость быстрее, чем у футбольного стадиона".

Развитие падела в России

Сорокин рассказал, что возрастных ограничений для игры в падел нет. "Магия падела в том, что если хоть когда-то держал хоть какую-то ракетку в руках и можешь ей попасть по мячу, то почти сразу начнешь получать удовольствие от игры на корте, - считает Сорокин. - Этим он отличается от тенниса, где сначала нужно натренировать подачу сверху и другие компоненты игры. Даже новички сразу могут заиграть, все зависит от амбиций игрока и его потенциала. До среднего уровня можно дойти просто благодаря регулярной практике. Чтобы повысить уровень, нужно тренироваться. Чтобы просто не ударить в грязь лицом на корте, нужно около 10 занятий. Для профессионального уровня - около 3-4 лет тренировок".

"Физиологически при игре в падел важна работа ног и общая координация, которой футболисты обладают. Но я не могу сказать, что есть какой-то перекос в сторону только играющих футболистов. В паделе представлены спортсмены из многих видов спорта. Может быть, когда-то были только футболисты, сейчас играют и хоккеисты, и теннисисты, и кинозвезды. Падел развивается по своим законам", - добавил генеральный директор Федерации падела России (ФПР).

Сорокин поделился, что одной из задач федераций является распространение падела во всех регионах России. По его словам, общение с региональными федерациями и отделениями ФПР идет ежедневно. Также в федерации хотят, чтобы в каждом крупном городе были один или несколько клубов, а также своя сборная игроков.

При этом формально сборной России по паделу пока что нет. "Сейчас есть сборная Федерации падела России. Он формируется на основании актуального рейтинга ФПР, который составляется исходя из результатов выступления игроков в турнирах под эгидой федерации. Согласно принципам и критериям, утвержденным Минспорта, сборная России должна формироваться по итогам ключевых общероссийских турниров - таких, как чемпионат или Кубок России. Кубок состоится летом, после этого сформируем официальную сборную. Но при этом у нас есть порядка 30 игроков высокого уровня, многие из них выступают в соревнованиях Международной федерации падела, - сообщил Сорокин. - Восемь сильнейших из них совсем скоро поедут в Алма-Ату для участия в дружеской матчевой встрече против сборной Казахстана". "В России в год проходит не меньше 35 турниров. Есть турниры, которые организуются федерацией, в том числе чемпионат и Кубок России, Российский падел-тур, международный турнир осенью. А есть турниры под эгидой федерации - почти каждую неделю в регионах проходят такие соревнования. Если активно себя не жалеть, то можно принять участие в более чем 35 турнирах. Для участия в международных соревнованиях нужна лицензия и соответствующая квалификация, над этим мы продолжаем работать. Падел стал модной и популярной игрой, он завоевывает все большую аудиторию. Посчитать всех занимающихся паделом довольно сложно. Если принять во внимание, что в России порядка 200 кортов, то можно полагать, что около 20 тыс. занимающихся есть", - добавил Сорокин.

Также Сорокин рассказал, что у Федерации падела России налажен регулярный контакт с Международной федерацией падела (FIP). Собеседник агентства рассчитывает, что на ближайшей генассамблее ФПР войдет в состав членов FIP: "С Международной федерацией падела мы общаемся на регулярной основе. Для принятия фундаментальных решений должна пройти генеральная ассамблея, пока неизвестно, в каком месяце она пройдет в этом году. Мы продолжаем диалог, чтобы нашу федерацию включили в международную. Должны принять - сильные слова, мы рассчитываем, что такое решение будет принято. Основной критерий - получение полномочий, прав и обязанностей на проведение соревнований на территории страны".

Футболисты стали часто играть в падел

Одним из бывших футболистов, который начал играть в падел, стал экс-игрок сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин. "Я начинал играть в падел тяжело, был в Марбелье в прошлом году, хотел поиграть в теннис, но все говорили, что играют в падел. Попробовал тогда в первый раз, не зашло. Потом итальянцы меня пригласили на разные футбольные мероприятия, где падел был неотъемлемой частью, - сказал ТАСС Булыкин. - Я там поиграл немного, понял, что нужно догонять итальянцев, нужно поиграть и понять, что это такое. На тех мероприятиях были бывшие футболисты, в том числе Франческо Тотти, который сказал, что нужно играть, после этого я постоянно это делаю".

Булыкин отметил, что его часто приглашают на футбольные матчи легенд среди мировых звезд, но теперь неотъемлемой частью мероприятий стал падел. "Я уже три раза играл в ОАЭ в падел, в первый раз был в Шардже в этом году - футбольный турнир там был менее популярен падела, но было много звезд, в том числе [Давид] Трезеге, [Майкл] Оуэн, Ривалдо - уровень был высоким. В падел тоже поиграли, он стал неотъемлемой частью футбольных мероприятий", - признался собеседник агентства.