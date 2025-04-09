Рублёв одержал первую победу на турнирах ATP под руководством Марата Сафина

Российский теннисист девятая ракетка мира Андрей Рублёв одержал первую победу на турнирах категории ATP под руководством Марата Сафина. Россиянин оказался сильнее соперника из Франции 44-го номера мирового рейтинга Гаэля Монфиса. Счёт — 6:4, 7:6 (7:2).

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Отметим, что Андрей Рублёв и Марат Сафин будут работать вместе как минимум до конца грунтовой части сезона — на турнирах в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Марат Сафин является двукратным чемпион турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракеткой мира.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Рублёв сыграет с 15-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.