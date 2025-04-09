Рублев высказался о первой победе после начала сотрудничества с Сафиным

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что тренер Марат Сафин своей уверенностью придал ему спокойствия в матче с французом Гаэлем Монфисом.

© Матч ТВ

В среду Рублев обыграл Монфиса (6:4, 7:6 (7:2)) в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Монако. Эта встреча в одиночном разряде стала первой для 27‑летнего Рублева после начала сотрудничества с Сафиным.

— Сафин сказал мне несколько вещей перед матчем. Он предупредил, что, по сути, это будет психологический поединок, потому что Гаэль начнет играть потрясающе и наслаждаться атмосферой, зрители будут поддерживать его. Ему это нравится. Марат сказал, что самое главное — набраться терпения и дождаться своего момента. Думаю, во время матча его уверенность придавала мне спокойствия, — цитирует Рублева Tennis Letter.

У россиянина прервалась серия из трех поражений. За выход в четвертьфинал турнира Рублев поспорит с французом Артуром Филсом (12).

Марат Сафин — экс‑первая ракетка мира, победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде. Теннисист завершил карьеру в 2009 году.