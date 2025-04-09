Джокович неожиданно проиграл во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович неожиданно завершил выступление на турнире категории «мастерс» в Монте-Карло. В матче второго круга он проиграл чилийцу Алехандро Табило со счётом 3:6, 4:6.

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Матч продолжался 1 час 27 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Табило два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге турнира в Монте-Карло Табило сыграет с победителем пары Валентен Вашеро (Монако) — Григор Димитров (Болгария).