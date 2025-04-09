Даниил Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Александра Мюллера в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под девятым номером. Мюллер выступал без номера посева. В третьем круге россиянин сыграет с представителем Австралии Алексом де Минауром (восьмой номер посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Мюллеру 28 лет, в рейтинге ATP он занимает 39-ю позицию, на счету спортсмена одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше второго круга.

Турнир в Монте-Карло относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил €6,1 млн. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас. Из отечественных теннисистов на нем побеждали Андрей Чесноков (1990) и Андрей Рублев (2023).