Мирра Андреева рассказала о важном разговоре с Марией Шараповой

Российская теннисистка восьмой номер мирового рейтинга Мирра Андреева рассказала о встрече с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

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«На Уимблдоне мы с ней поговорили недолго, но я спрашивала те вещи, которые были важны для меня. Мне было интересно понять, как она с этими вещами справлялась на протяжении карьеры. Разговор с ней мне во многом помог. После него я стала чуть-чуть по-другому думать про свою карьеру и лучше осознавать некоторые моменты. Рассказывать о них подробнее не буду, хочу оставить это при себе. Но наш разговор в Лондоне оказался для меня очень полезным», — приводит слова Андреевой-младшей «Спорт-экспресс».

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.