Музетти: меня всегда считали симпатичным парнем, который не умеет страдать

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о своём психологическом подходе к матчам, а также о мнении общественности о своей игре.

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«Я верю в себя больше, чем некоторое время назад, и это позволяет мне лучше реагировать на неблагоприятные ситуации. Иногда я так хочу что-то доказать, что в итоге сам себя останавливаю. Не могу позволить себе много взлётов, падений и промахов; я должен уметь бороться, не теряя своего уровня. Меня всегда считали симпатичным парнем, который не умеет страдать. Хочу, чтобы это прекратилось. Я готов пачкать руки в каждом матче», — приводит слова Музетти Punto de Break.