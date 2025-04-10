Рублёв рассказал о первых итогах работы с Сафиным

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подвёл первые итоги тренерской работы с бывшей первой ракеткой мира, двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

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«Пока многое пытаемся менять, много позитивного могу вынести. Что меняем? Самого меня. Целиком. В том числе и психологию», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На первом под руководством Сафина турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Рублёв потерпел поражение в третьем круге от француза Артюра Фиса со счётом 2:6, 3:6. Андрей продолжит турнир в парном разряде с Кареном Хачановым. Завтра, 11 апреля, они сыграют с дуэтом Рафаэл Матос (Бразилия)/Йоран Флиген (Бельгия).