Давидович-Фокина вышел в четвертый круг «Мастерса» в Монте-Карло

Испанский теннисист 43-ая ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло взял вверх над шестой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером, закончив матч третьего круга свою пользу со счетом 6:3, 6:7, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут. За это время испанский теннисист сделал одну подачу навылет и реализовал шесть брейк-поинтов из тринадцати. Дрейпер совершил 10 двойных ошибок и сделал пять эйсов, реализовав при этом четыре брейк-поинта из шестнадцати.

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло испанский теннисист сыграет против победителя встречи между австралийцев Алексеем Попыриным и седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.