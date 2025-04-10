Тренер Синнера рассказал о дисквалификации подопечного

Тренер по физподготовке Марко Паничи рассказал о пользе трёхмесячного перерыва для его подопечного первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

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«Во время вынужденного перерыва он сделал для себя ряд новых открытий, которые его стимулируют. Когда мы ездим на турниры, невозможно посвятить себя чему-либо, кроме тренировок, матчей и восстановления. Более того, за эти три месяца он посвятил немного времени себе, он заново открыл себя. Детоксикация идёт полным ходом. Я очень рад, на ментальном уровне он преобразился. Он вернётся в Риме с огромной мотивацией и необходимой свежестью», — приводит слова Паничи Ubitennis.

Напомним, сейчас Синнер отбывает дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).