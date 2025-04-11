Даниил Медведев покинул турнир в Монте-Карло на роскошном спорткаре McLaren

Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев уехал с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло на спорткаре McLaren. Видео, как Даниил загружает свои вещи в автомобиль, появилось в телеграм-канале «БОЛЬШЕ»!

Накануне Даниил Медведев со счётом 2:6, 2:6 проиграл 10-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексу де Минору в третьем круге турнира в Монте-Карло. Встреча продлилась 1 час 13 минут. В её рамках россиянин три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету австралийца три эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

По итогам соревнований в Монте-Карло россиянин гарантированно вернётся в топ-10 рейтинга.