Экс-тренер Джоковича и Рыбакиной будет работать с Циципасом

Бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич войдет в тренерский штаб греческого теннисиста Стефаноса Циципаса по окончании Открытого чемпионата Франции, сообщает gazzetta.gr.

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По информации источника, обе стороны уже пришли к соглашению о сотрудничестве, отмечается, что Иванишевич готов взять на себя техническое руководство командой Циципаса.

В январе Иванишевич завершил сотрудничество с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, с которой он работал с ноября 2024 года. Иванишевич с 2019 по 2024 год тренировал серба Новака Джоковича.

«Ролан Гаррос» в 2025 году пройдет с 19 мая по 8 июня.

Циципас занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), грек завоевал 12 титулов АТР в одиночном разряде, доходил до финала на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате Австралии.