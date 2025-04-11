Экс-тренер Джоковича и Рыбакиной будет работать с Циципасом

Бывший тренер Джоковича и Рыбакиной начнет сотрудничество с Циципасом после «Ролан Гаррос»
Бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич войдет в тренерский штаб греческого теннисиста Стефаноса Циципаса по окончании Открытого чемпионата Франции, сообщает gazzetta.gr.
По информации источника, обе стороны уже пришли к соглашению о сотрудничестве, отмечается, что Иванишевич готов взять на себя техническое руководство командой Циципаса.
В январе Иванишевич завершил сотрудничество с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, с которой он работал с ноября 2024 года. Иванишевич с 2019 по 2024 год тренировал серба Новака Джоковича.
«Ролан Гаррос» в 2025 году пройдет с 19 мая по 8 июня.
Циципас занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), грек завоевал 12 титулов АТР в одиночном разряде, доходил до финала на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате Австралии.