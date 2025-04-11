Карлос Алькарас рассказал, какой получилась документалка о его жизни.

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Netflix выпустит сериал о четырехкратном чемпионе «Больших шлемов» 23 апреля.

«Я увидел себя как личность вне корта – как готовлюсь к турнирам, как веду себя дома, во время турниров, как справляюсь со всем. Но также там и немного о моей жизни – моих друзьях с детства, о самом детстве. А еще немного о том, как я живу, что делаю вне корта. Все хотят узнать, что за человек Карлитос Алькарас. Думаю, эта документалка показывает меня как человека».