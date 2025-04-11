«Это несправедливо». Умбер — о беспомощности перед электронным судейством

Французский теннисист 13-ая ракетка мира Уго Умбер рассказал о своем отношении к применению электронного судейства на грунтовых турнирах.

«Я не уверен, что электронное судейство хорошо работает на грунте. Как правило, я за, потому что нет неясности — решение принимает машина, но на грунте это особенный случай. В начале второго сета мой соперник подает первую подачу и она засчитывается машиной. Я подхожу к отметке, а она на 20 см в стороне от линии! И с этим ничего нельзя сделать. Это несправедливо. Думаю, здесь нужна постоянная калибровка машин, ведь камеры прикреплены к трибунам. Люди на них аплодируют, топают и в итоге все может зависеть от миллиметра. Я не уверен, что это может нормально работать на грунте», — приводит слова французского теннисиста Уго Умбера издание Ouest France.

Напомним, что Умбер потерпел поражение в первом круге проходящего в эти дни «Мастерса» в Монте-Карло, уступив австралийцу Алексею Попырину 6:3, 6:7, 4:6.