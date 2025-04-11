Алькарас обыграл Филса и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте‑Карло

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над французом Артуром Филсом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 24 минуты, завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу второй ракетки турнира Алькараса.

Следующим соперником 21‑летнего теннисиста будет соотечественник Алехандро Давидович‑Фокина.

ATP 1000. Rolex Monte‑Carlo Masters. Монте‑Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд — более 6,1 миллиона евро

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Артур Филс (Франция, 12) — 4:6, 7:5, 6:3