Елена Рыбакина провела пресс-конференцию с сильной сыпью на коже

Казахстанская теннисистка 10-я ракетка мира Елена Рыбакина вышла на пресс-конференцию после победы в матче с 684-й ракеткой мира колумбийкой Юлианой Лисарасо (6:1, 6:2), который проходил в рамках розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг – 2025, с сыпью и покраснениями на коже.

Сама теннисистка объяснила это последствиями аллергической реакции, которая периодически появляется у неё во время игр на турнирах, сообщает Sports.kz.

Напомним, сборная Казахстана вышла в финальную стадию розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг — 2025 года в третий раз за четыре последних года. В квалификационной стадии турнира казахстанские теннисистки обыграли Австралию (2:1) и Колумбию (3:0).