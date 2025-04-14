Андрей Рублев рассказал, что в его тренировках изменил Марат Сафин

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, над какими элементами игры работает на тренировках с двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

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— Последнюю тренировку, которую мы наблюдали, вёл Марат. То есть Марат больше говорил.

— Он сейчас как новый человек в команде, и поэтому логично, что если я беру что-то новое, то пробовать это. Либо ты берёшь новое и делаешь по-новому, а брать новое и делать по-старому — смысл тогда? Он теряет своё время, а я делаю, по сути, то же самое. Смысл этого нового?

— А что тогда Марат изменил?

— Ну ничего, пока что просто по-другому немножко строятся тренировки. В работе ног по-другому, ещё больше слёта играли в эти два дня, [старались] попадать в определённые больше точки, то есть больше по точкам, вот, скажем так, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».