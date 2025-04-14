Российский теннисист Андрей Рублев в интервью YouTube-каналу «Больше» раскрыл, почему в октябре 2024 года публично признался в том, что у него были проблемы с половыми органами.

«У всех свои проблемы со здоровьем, с телом. Эта ситуация случалась со многими людьми. Ну, произошло. Другие страшные вещи происходят, не дай бог, со здоровьем. Или просто у кого-то загоны из-за своего тела. Да а чего стесняться? У всех свои проблемы», — поделился Рублев.

10 апреля российский теннисист проиграл французу Артуру Филсу в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Монако. Рублев, получивший седьмой номер посева, проиграл в двух сетах — 2:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.