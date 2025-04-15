Алькарас отреагировал на упоминание себя в речи Анчелотти

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на тот факт, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти упомянул одну из его коронных установок в спорте.

© Чемпионат.com

Говоря об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», Анчелотти заявил: «Мы постараемся сыграть уверенно, с разумом, страстью и яйцами, как говорит Алькарас». Как оказалось, цитата «Нужно играть матч разумом, сердцем и яйцами» принадлежит деду Карлоса.