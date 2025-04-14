Рыбакина на следующей неделе покинет топ-10 рейтинга WTA

Казахстанская теннисистка 10-я ракетка мира Елена Рыбакина покинет десятку лучших теннисисток планеты после завершения турнира WTA-500 в немецком Штутгарте.

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Рыбакина одержала победу на этом турнире в прошлом году, но не принимает участия в сетке турнира этого года и поэтому потеряет 500 рейтинговых очков. Это даст возможность американке Эмме Наварро, находящейся на 11-й строчке рейтинга, обойти казахстанскую теннисистку на следующей неделе.

Елена Рыбакина не покидала топ-10 рейтинга WTA с 6 февраля 2023 года. В своей карьере она поднималась до третьей строчки рейтинга.

На прошлой игровой неделе Рыбакина принимала участие в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг – 2025 и помогла сборной Казахстана выйти в финальную стадию турнира.