Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев поднялись в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации по итогам первого в году грунтового турнира.

© Российская Газета

На престижном "Мастерсе" в Монте-Карло Рублев в третьем круге проиграл французу Артюру Фису со счетом 2:6, 3:6, а Медведев на той же стадии со счетом 2:6, 2:6 уступил австралийцу Алексу де Минору. Оба наших теннисиста выступили средне, но с учетом спада в игре соперников, Андрей поднялся на одну позицию в рейтинге и стал восьмым. А Даниил прибавил две строчки и вернулся в первую десятку, что поможет и с точки зрения психологического комфорта, и в плане посева.

Лидером мирового рейтинга остается дисквалифицированный на три месяца за нарушение антидопинговых правил итальянец Янник Синнер. На вторую строчку вернулся победитель турнира в Монте-Карло испанец Карлос Алькарас, который обошел Александра Зверева из Германии. Финалист турнира в Монако итальянец Лоренцо Музетти стал 11-й ракеткой мира. А грек Стефанос Циципас вылетел из топ-10 и занял 16-е место.

Новые расклады появятся после "пятисотника" в Барселоне, где уже вчера матч первого круга провел Рублев. Кстати, капитан сборной Испании по теннису Давид Феррер назвал Рублева среди претендентов на титул. Медведева же снова увидим на грунтовых кортах чуть позже - на "Мастерсе" в Мадриде, который пройдет с 23 апреля по 4 мая.

Что касается рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), то лучшей теннисисткой России по-прежнему остается 17-летняя Мирра Андреева (7). В топ-20 расположились Диана Шнайдер (13) и Людмила Самсонова (19).

Лидерство сохраняет белоруска Арина Соболенко, второй идет Ига Свентек из Польши. Кстати, с обеими Мирра потренировалась перед стартом турнира категории WTA-500 в Штутгарте. В Германии вообще собралась вся теннисная элита, в том числе много россиянок.