17-летняя Мирра Андреева раскрыла секрет своего прогресса

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о том, какой настрой на турниры помог ей добиться значительного прогресса в нынешнем сезоне. В 2025 году 17-летняя россиянка выиграла два «тысячника» — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

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