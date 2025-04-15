Пегула назвала свою сильную сторону по сравнению с Соболенко и Швентек

Джессика Пегула назвала свою сильную сторону по сравнению с Соболенко и Швёнтек
Финалистка US Open — 2024, третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о своей стабильности.
«Я всегда верила в свою игру, но я всегда боялась. Я думала, что у меня будет небольшой спад, но сама себя удивила. Думаю, мне повезло, что я уже некоторое время являюсь топ-игроком. Мне даже удалось пробиться в пятёрку лучших, пройти далеко на турнире «Большого шлема» в прошлом году и выиграть титулы на «тысячниках». Может быть, я просто слишком расслаблена, может быть, это мой настрой, но всё произошло само собой. По сравнению с Ариной или Игой, я чувствую, что стабильность — моя сильная сторона. Несмотря на то, что я пока не выиграл турнир Большого шлема, я рада, что могу показывать хорошие результаты каждую неделю», — приводит слова Пегулы Punto de Break.