Мирра Андреева рассказала о работе с психологом перед матчем против сестры

Россиянка Мирра Андреева призналась, что работала с психологом, чтобы настроиться на матч против сестры Эрики в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в германском Штутгарте. Комментарий Андреевой ТАСС предоставила пресс-служба WTA.

В первом круге Мирра Андреева победила свою сестру, которая снялась с матча из-за травмы при счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры Андреевой. По ходу первого сета Эрика Андреева брала медицинский перерыв из-за проблем с коленом. Ранее Мирра Андреева призналась ТАСС, что матч против сестры был самым сложным для нее в сезоне.

"Я не могу заблокировать в своей голове тот факт, что против меня играет сестра. У меня слишком много мыслей проносится в голове. И я работою с психологом по этому поводу. Получила от него несколько советов и сегодня пыталась им следовать. Это было сложно, но нужно фокусироваться на своей работе на корте", - сказала Андреева.

Турнир в Штутгарте проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2006), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012-2014).