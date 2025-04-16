Британская теннисистка обратилась к судье с необычной просьбой

Британская теннисистка Хэрриет Дарт пожаловалась судье на соперницу Луи Буассон из Франции, заявив, что от ее воняет. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Это произошло в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Руане (Франция). Дарт попросила судью сказать сопернице, что ей следует воспользоваться дезодорантом, так как «от нее очень сильно воняет». Арбитр ничего не сказала француженке, а британку теперь высмеивают в социальных сетях за то, что она «проиграла вонючке». Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Буассон.

Во втором круге француженка сыграет с победителем пары Моюка Учижима (Япония) — Камилла Рахимова (Россия).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.