Блинкова проиграла лаки-лузеру в первом круге турнира WTA-250 в Руане

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова неудачно выступила на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция).

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В матче первого круга Блинкова со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7 она проиграла 159-й ракетке мира 19-летней чешке Линде Фрухвиртовой (LL).

Встреча Блинковой с Фрухвиртовой продлилась 2 часа 53 минуты. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Линды четыре эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Следующей соперницей Фрухвиртовой в Руане станет 39-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович (3).