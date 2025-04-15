Впервые в матче ATP-тура принял участие теннисист, родившийся в 2008 году

Впервые в истории участие в матче ATP-тура принял человек, рождённый в 2008 году. Этим игроком стал 547-я ракетка мира 17-летний немецкий теннисист Диего Дедура-Паломеро.

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В матче первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия) лаки-лузер Дедура-Паломеро встречался с 29-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым (8). Диего выиграл первый сет со счётом 7:6 (7:2), а потом повёл во втором со счётом 3:0. После этого Шаповалов снялся с поединка.

В следующем круге турнира в Мюнхене 17-летний Дедура-Паломеро сразится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан, Q) — Зизу Бергс (Бельгия).