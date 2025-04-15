Хачанов пробился во второй круг турнира в Барселоне, одолев Кэмерона Норри

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

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В матче первого круга Хачанов со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 обыграл 88-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри (Q).

Встреча Хачанова с Норри продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Карен шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Кэмерона семь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Хачанова в Барселоне станет 57-я ракетка мира испанец Хауме Мунар.