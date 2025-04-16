Теннисистка извинилась перед соперницей за то, что пожаловалась на ее запах

Британская теннисистка Харри Дарт извинилась за высказывание в адрес француженки Луа Буассон во время матча на турнире в Руане.

Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Буассон. Во время матча Дарт обратилась к судье на вышке со словами: «Можете попросить ее использовать дезодорант? От нее плохо пахнет».