Теннисистка извинилась перед соперницей за то, что пожаловалась на ее запах

Британская теннисистка Харри Дарт извинилась за высказывание в адрес француженки Луа Буассон во время матча на турнире в Руане.
Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Буассон. Во время матча Дарт обратилась к судье на вышке со словами: «Можете попросить ее использовать дезодорант? От нее плохо пахнет».
— Хочу извиниться за свои слова на корте. Это был комментарий, сделанный сгоряча, о котором я искренне сожалею. Я не хочу так себя вести и беру на себя всю ответственность. Я очень уважаю Луа и то, как она играла. Извлеку из этого уроки и буду двигаться вперед, — написала Дарт в социальной сети.