Российская теннисистка Рахимова снялась с турнира в Руане

Россиянка Камилла Рахимова сообщила, что из‑за болезни вынуждена сняться с теннисного турнира в Руане (Франция).

В среду Рахимова должна была сыграть с японкой Моюкой Утиджимой в первом круге турнира. Россиянку как лаки‑лузер заменит итальянка Нурия Бранкаччо, ранее проигравшая в финале квалификации.

— К сожалению, мне пришлось сняться с турнира из‑за болезни. Мне правда очень жаль, я с нетерпением ждала свой матч здесь, во Франции. Но здоровье идет на первом месте, и сейчас самое главное — восстановиться к Мадриду, — написала Рахимова в своем Telegram‑канале.

В одиночном разряде на соревнованиях в Руане российских теннисисток больше не осталось.

Турнир WTA 250 в Руане проводится на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований — более 275 тысяч долларов.