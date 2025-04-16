Эрика Андреева снялась с матча против сестры в первом круге Штутгарта

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). На старте соревнований она прошла свою старшую сестру Эрику Андрееву, занимающую 97-ю строчку рейтинга WTA.

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Эрика отказалась от борьбы при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры. В начале первого сета Андреева-старшая вызывала врача из-за проблемы с правом коленом.

Матч продолжался 41 минуту. За это время Мирра не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Эрики один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.