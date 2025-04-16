Мирра Андреева спела на корте в честь дня рождения своего тренера

Первая ракетка России Мирра Андреева в послематчевом интервью на корте спела песню Happy Birthday для своего тренера испанки Кончиты Мартинес, которой исполнилось 53 года.

В среду Мирра Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте. Ее старшая сестра Эрика снялась с матча, уступая со счетом 2:6, 0:1. В следующем круге Андреева‑младшая сыграет против соотечественницы Екатерины Александровой.

— Ты работаешь с женщиной. Чем это отличается от работы с тренером‑мужчиной?

— Могу с уверенностью сказать, что с Кончитой я чувствую себя более расслабленно на корте. Хотя она иногда очень строга со мной, мне приходится усердно тренироваться. Если бы она не была со мной строга, я бы не играла так хорошо, как играю сейчас. У нас хорошая атмосфера в команде. Надеюсь, она с этим согласна. Могли бы мы спеть для нее Happy Birthday? У нее сегодня день рождения? — сказала Мирра на корте после матча.

Получив разрешение, россиянка исполнила песню, ей подпевали зрители на трибунах. Мартинес послала Мирре воздушный поцелуй.