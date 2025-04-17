Рублев потерпел поражение во втором круге турнира в Барселоне

Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв уступил в матче второго круга турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) 30-му номеру мирового рейтинга Алехандро Давидовичу-Фокине. Счёт — 7:5, 6:4 в пользу испанца. Ранее россиянин получил предупреждение за нецензурные выражения во время игры.

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Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Рублёв реализовал 3 брейк-пойнта из 11, не выполнил ни одного эйса и допустил две двойные ошибки. Давидович-Фокина реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, допустил четыре двойные ошибки и выполнил одну подачу навылет.

Алехандро Давидович-Фокина в следующем круге соревнований сразится с россиянином Кареном Хачановым.